В парке 16 различных аттракционов .из них одна четвертая часть находится под откры??ым небом.сколько аттракционов построено под открытым небом?а сколько в закрытых помещениях

Математика

В парке 16 различных аттракционов .из них одна четвертая часть находится под откры??ым небом.сколько аттракционов построено под открытым небом?а сколько в закрытых помещениях

Автор: Гость