В парке 16 различных аттракционов .из них одна четвертая часть находится под откры??ым небом.сколько аттракционов построено под открытым небом?а сколько в закрытых помещениях

Математика
В парке 16 различных аттракционов .из них одна четвертая часть находится под откры??ым небом.сколько аттракционов построено под открытым небом?а сколько в закрытых помещениях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16:4=4 аттракциона под открытым небом                                                           16-4=12 аттракционов в крытых помещениях
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