По риторике задали составить благодарственное письмо . Я даже не знаю с чего начать . Помогите !

Гость: Гость:

ВЫХОДИШЬ НА СЦЕНУ И ГОВАРИШЬ СПАСИБО ЗА ТО ЗА ЭТО,ТЕМ ЧТО Я ОТ ВАС НАУЧИЛАСЬ,ИМЕННО У ВАС НАУЧИЛАСЬ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ,Я НЕ ЗАБУДУ!