По риторике задали составить благодарственное письмо . Я даже не знаю с чего начать . Помогите !

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По риторике задали составить благодарственное письмо . Я даже не знаю с чего начать . Помогите !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ВЫХОДИШЬ НА СЦЕНУ И ГОВАРИШЬ СПАСИБО ЗА ТО ЗА ЭТО,ТЕМ ЧТО Я ОТ ВАС НАУЧИЛАСЬ,ИМЕННО У ВАС НАУЧИЛАСЬ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ,Я НЕ ЗАБУДУ!
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