По риторике задали составить благодарственное письмо . Я даже не знаю с чего начать . Помогите !
Другие предметы
По риторике задали составить благодарственное письмо . Я даже не знаю с чего начать . Помогите !
Ответ(ы):
Гость:
ВЫХОДИШЬ НА СЦЕНУ И ГОВАРИШЬ СПАСИБО ЗА ТО ЗА ЭТО,ТЕМ ЧТО Я ОТ ВАС НАУЧИЛАСЬ,ИМЕННО У ВАС НАУЧИЛАСЬ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ,Я НЕ ЗАБУДУ!
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