По графикам функций y= 6-x^2 и y=-x вычислите абсциссу точки В.Подробно,пожалуйста.
Алгебра
По графикам функций y= 6-x^2 и y=-x вычислите абсциссу точки В.Подробно,пожалуйста.
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