Прочитайте описание мемта,включив в текст "новое" ? прямо на против двери ... С левой стороны двери..., справа... Тут же...
Русский язык
Прочитайте описание мемта,включив в текст "новое" ? прямо на против двери ... С левой стороны двери..., справа... Тут же...
Ответ(ы):
Гость:
Боже, ну вам и задания задают!!! 0_0
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