Площадь боковой поверхности конуса равна 6п см в квадрате,радиус основания равен 2 см. Найдите объем конуса.

Геометрия
Площадь боковой поверхности конуса равна 6п см в квадрате,радиус основания равен 2 см. Найдите объем конуса.
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