Нужно составить заметку о пожаре , наводнении или ограблении . Учитель сказал , что нужно написать как газетную статью . Сначала заголовок Потом вступление Основная часть И заключение Помогите , please !
Английский язык
Нужно составить заметку о пожаре , наводнении или ограблении . Учитель сказал , что нужно написать как газетную статью . Сначала заголовок Потом вступление Основная часть И заключение Помогите , please !
Ответ(ы):
Гость:
Причины спасения при пожаре если начался пожар необходимо набрать 01 также выйти на улицу не по лифту а по лестнице поскольку лифт может упасть в шахту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика