Нужно составить заметку о пожаре , наводнении или ограблении . Учитель сказал , что нужно написать как газетную статью . Сначала заголовок Потом вступление Основная часть И заключение Помогите , please !

Английский язык

Нужно составить заметку о пожаре , наводнении или ограблении . Учитель сказал , что нужно написать как газетную статью . Сначала заголовок Потом вступление Основная часть И заключение Помогите , please !

Автор: Гость