На рисунке изображены четырех угольники и треугольники.Сколько тех и других изоб??ажено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов.а всего фигур-18?

Математика

На рисунке изображены четырех угольники и треугольники.Сколько тех и других изоб??ажено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов.а всего фигур-18?

Автор: Гость