На рисунке изображены четырех угольники и треугольники.Сколько тех и других изоб??ажено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов.а всего фигур-18?

Математика
На рисунке изображены четырех угольники и треугольники.Сколько тех и других изоб??ажено на рисунке,если у всех фигур вместе 69 углов.а всего фигур-18?
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Гость:
Всё верно, всего 18 фигур
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