Що спільного та відмінного між автортрофами та гетеротрофами?

Гость: Гость:

1. Автотрофы питаются минеральными веществами, а гетеротрофы - органикой 2. Кроме того, автотрофы - организмы, способные к фотосинтезу, а гететрофы к этому неспособны. 3. Автрофы - в основном, растения (зеленые) и некоторые бактерии, гететротрофы - в основном животные .