Що спільного та відмінного між автортрофами та гетеротрофами?
Биология
Що спільного та відмінного між автортрофами та гетеротрофами?
Ответ(ы):
Гость:
1. Автотрофы питаются минеральными веществами, а гетеротрофы - органикой 2. Кроме того, автотрофы - организмы, способные к фотосинтезу, а гететрофы к этому неспособны. 3. Автрофы - в основном, растения (зеленые) и некоторые бактерии, гететротрофы - в основном животные .
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