Нужно довести уравнение до конца! Помогите пожалуйста! Прошуууу! Очень прошу!!!

Алгебра
Нужно довести уравнение до конца! Помогите пожалуйста! Прошуууу! Очень прошу!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7tg²x - 8tgx = 0 tgx(7tgx - 8) = 0 1) tgx = 0 x₁ = πk, k∈Z 2)  7tgx - 8 = 0 tgx = 8/7 x₂ = arctg(8/7) + πn, n∈Z
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