Помогите пожалуйста с номером 1,3,4
Химия
Помогите пожалуйста с номером 1,3,4
Ответ(ы):
Гость:
1) СаСО3=СаО+СО2--- разложение 2) Са(ОН)2+Н2SO4= CaSO4+2H2O обмена 3) 4P+5O2=2P2O5 соединение 4) 2HCl+Zn= ZnCl2+H2 замещение
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