Помогите пожалуйста с номером 1,3,4

Химия
Помогите пожалуйста с номером 1,3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) СаСО3=СаО+СО2---                       разложение 2) Са(ОН)2+Н2SO4= CaSO4+2H2O     обмена 3) 4P+5O2=2P2O5                             соединение   4) 2HCl+Zn= ZnCl2+H2                       замещение
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