Мне нужно сочинение на тему "Что я могу сделать для своей страны" по предмету человек общество право

Гость: Гость:

Для процветания своей страны , я могу сделать многое. Например: соблюдать чистоту, не мусорить, а также хорошо учиться, чтобы потом достичь очень хороших результатов.. Возможно добиться каких-то достижений в науке, или спасать людям жизнь - стать доктором . Могу стать психологом , и направлять всех окружающих в светлую сторону.Могу взять на себя благородный труд учителя, спасателя.Могу сказать со всей ответственностью, что я горжусь своей страной. Более того, я хочу, чтобы у моей страны было великое будущее – то, которого она заслуживает. Именно поэтому я буду стремиться стать полноценным гражданином своего государства – чтобы способствовать улучшению собственной жизни, жизни моих родных и близких, людей в целом.