Найдите предложение с плеоназмом: 1. Первый дебют юной певицы. 2. Преподаватели о??ратили внимание на проблемы средней школы. 3.Вчера похолодало, и мы надели теплое пальто. 4. Мы сидели на террасе и пили крепкий черный кофе.
Русский язык
Найдите предложение с плеоназмом: 1. Первый дебют юной певицы. 2. Преподаватели о??ратили внимание на проблемы средней школы. 3.Вчера похолодало, и мы надели теплое пальто. 4. Мы сидели на террасе и пили крепкий черный кофе.
Ответ(ы):
Гость:
1. Дебют - это и есть первый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Напишите, пожалуйста формулы амплитуды колебаний, от чего зависит и т.д и т.п. Завт??а тест по теме: "Механические колебания" А я знаю только часто...
Русский язык
Спишите расставляя знаки препинания Объяснять их расстановку определите вид сло??ных предложений сделайте синтаксический разбор 2-,5-,6-го предложений
Математика
Математика. Помогите, напишите значение формул... C=rп C=2пr S=пr(В КВАДРАТЕ) S=2пrh d=c:п d=2r S=vt V=st t=s:v L=12a L=a4+b4...