Найдите предложение с плеоназмом: 1. Первый дебют юной певицы. 2. Преподаватели о??ратили внимание на проблемы средней школы. 3.Вчера похолодало, и мы надели теплое пальто. 4. Мы сидели на террасе и пили крепкий черный кофе.

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Найдите предложение с плеоназмом: 1. Первый дебют юной певицы. 2. Преподаватели о??ратили внимание на проблемы средней школы. 3.Вчера похолодало, и мы надели теплое пальто. 4. Мы сидели на террасе и пили крепкий черный кофе.

Автор: Гость