Задача. Из Москвы вышел товарный поезд,проходящий в 1 час 30 км,а через 6 часов из Москвы в том же направлении вышел почтовый поезд,проходящий за каждые 12 часов 480 км. Через сколько часов почтовый поезд догонит товарный ?

Математика

Задача. Из Москвы вышел товарный поезд,проходящий в 1 час 30 км,а через 6 часов из Москвы в том же направлении вышел почтовый поезд,проходящий за каждые 12 часов 480 км. Через сколько часов почтовый поезд догонит товарный ?

Автор: Гость