Задача. Из Москвы вышел товарный поезд,проходящий в 1 час 30 км,а через 6 часов из Москвы в том же направлении вышел почтовый поезд,проходящий за каждые 12 часов 480 км. Через сколько часов почтовый поезд догонит товарный ?

Математика
Задача. Из Москвы вышел товарный поезд,проходящий в 1 час 30 км,а через 6 часов из Москвы в том же направлении вышел почтовый поезд,проходящий за каждые 12 часов 480 км. Через сколько часов почтовый поезд догонит товарный ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?
Ответить
Биология
Что получает человек из растений?
Ответить
Обществознание
Почему современного человека подбородок более острый чем у его предков
Ответить
Математика
На сколькодесятков увеличели 19,если получили наибольшие двухзначное число?
Ответить
Литература
Какой была птичка, а охотник? дороши. из сказки о глупости
Ответить