Поміркуйте, чому слово ЧОРНОГУЗ пишемо разом, а ЖАР-ПТИЦЯ - через дефіс.

Українська мова
Поміркуйте, чому слово ЧОРНОГУЗ пишемо разом, а ЖАР-ПТИЦЯ - через дефіс.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово жар - птиця складаеться з 2-х слів ,жар(тобто жарко,гаряче,яскраво ) та слова птиця( пташка). Слово чорногуз ми пишемо разом тому,що це назва пташки напевно ця пташка чорна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача. Из Москвы вышел товарный поезд,проходящий в 1 час 30 км,а через 6 часов из Москвы в том же направлении вышел почтовый поезд,проходящий за к...
Ответить
Математика
Как называются числа которые при делении на 2 дают остаток 1?
Ответить
Биология
Что получает человек из растений?
Ответить
Обществознание
Почему современного человека подбородок более острый чем у его предков
Ответить
Математика
На сколькодесятков увеличели 19,если получили наибольшие двухзначное число?
Ответить