Поміркуйте, чому слово ЧОРНОГУЗ пишемо разом, а ЖАР-ПТИЦЯ - через дефіс.
Українська мова
Поміркуйте, чому слово ЧОРНОГУЗ пишемо разом, а ЖАР-ПТИЦЯ - через дефіс.
Ответ(ы):
Гость:
Слово жар - птиця складаеться з 2-х слів ,жар(тобто жарко,гаряче,яскраво ) та слова птиця( пташка). Слово чорногуз ми пишемо разом тому,що це назва пташки напевно ця пташка чорна
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