Помогите пожалуйста дам 10 баллов могу больше!)Только помогите Придумайте продол??ения,если произведение заканчивается: "Ну вот,баба,ты первое слова молвила-тебе и горшок мыть."

Гость: Гость:

Пошла баба горшок мыть, да и застряла . Дед ждал и не дождался. Интересно стало, что случилось. Поплелся. Увидел, как рука его жены прилипла ко дну плошки, а позвать на помощь не может, ибо помнит, что все несчастья на голову ее свалятся, если опять заговорит... Вот к чему "соревновательность" в лени приводит !