Запишите числитель и знаменатель дроби в виде произведений содержащих одинаковы?? множетелей и сократите дробь:15\20
Математика
Запишите числитель и знаменатель дроби в виде произведений содержащих одинаковы?? множетелей и сократите дробь:15\20
Ответ(ы):
Гость:
Не совсем поняла вопрос, нле сли сократить, то это 3/4
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