З 16 м тканини пошили дитячи сукни витрачаючи по 2 м тканини на кожну сукню.скильки ??уконь пошили?

Математика

З 16 м тканини пошили дитячи сукни витрачаючи по 2 м тканини на кожну сукню.скильки ??уконь пошили?

Автор: Гость