З 16 м тканини пошили дитячи сукни витрачаючи по 2 м тканини на кожну сукню.скильки ??уконь пошили?
Математика
З 16 м тканини пошили дитячи сукни витрачаючи по 2 м тканини на кожну сукню.скильки ??уконь пошили?
Ответ(ы):
Гость:
16:2=8 с....сшили Ответ: Сшили 8с..................
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