Человек стоял на неподвижном плоту, затем он начинает переходить с одного конца н?? другой, что будет происходить с плотом и почему? Тема:Импульс тела.

Физика

Человек стоял на неподвижном плоту, затем он начинает переходить с одного конца н?? другой, что будет происходить с плотом и почему? Тема:Импульс тела.

Автор: Гость