ЧЕМ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО МНОГИЕ РАСТЕНИЯ РАЗМНОЖАЮТСЯ БЕСПОЛЫМ ПУТЁМ, А ДЛЯ БОЛЬШ??НСТВА ЖИВОТНЫХ ЭТО НЕХАРАКТЕРНО??? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Различают два основных вида размножения:бесполое и полое при бесполом размножении в воспроизведении себе подобного участвует только одна родительская особь. Формы бесполого размножения: Вегетативное размножение(встречается среди растений)осуществляется частями тела Спорами Почкованием Фрагментацией Делением на 2 части Половое размножение осуществляется двумя гаметами - яйцеклеткой и сперматозоидом