Чем можно объяснить что при раскопках первобытных стоянок людей разумных археологи находят фигурки женщин

Гость: Гость:

Потому, что раньше на счастье делали фигурки женщин. Они делали это потому, что верили, что это символизирует здоровье, счастье и т. д. Почему именно женщин? Потому,что женщины шили, готовили,собирали ягоды, работали в полях и т. д.А если большая, то она называется Богиня-мать.