Чем можно объяснить что при раскопках первобытных стоянок людей разумных археологи находят фигурки женщин

История
Чем можно объяснить что при раскопках первобытных стоянок людей разумных археологи находят фигурки женщин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что раньше на счастье делали фигурки женщин. Они делали это потому, что верили, что это символизирует здоровье, счастье и т. д. Почему именно женщин? Потому,что женщины шили, готовили,собирали ягоды, работали в полях и т. д.А если большая, то она называется Богиня-мать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйстааа) 25 баллов.
Ответить
Литература
Киси елинде султан болганша как дальше Макао мател
Ответить
Алгебра
Опишите особенности строения и размножения бычьего цепня
Ответить
Литература
Тема Основна думка і Ідея віршу ,,Мені однаково чи буду''
Ответить
Математика
Из мешка, в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных, девочка поочередно выбирает 3 шарика. Изобрази все возможные варианты выбора шариков с помощь...
Ответить