Чем можно объяснить что при раскопках первобытных стоянок людей разумных археологи находят фигурки женщин
История
Чем можно объяснить что при раскопках первобытных стоянок людей разумных археологи находят фигурки женщин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что раньше на счастье делали фигурки женщин. Они делали это потому, что верили, что это символизирует здоровье, счастье и т. д. Почему именно женщин? Потому,что женщины шили, готовили,собирали ягоды, работали в полях и т. д.А если большая, то она называется Богиня-мать.
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