Чем отличается артикль "a" от "the" в Английском языке?

Английский язык
Чем отличается артикль "a" от "the" в Английском языке?
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Гость:
Всем a не ставиться в начале,а the да
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