Чем отличается остров от материка !!!

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Чем отличается остров от материка !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
МАТЕРИК ( Континент ) - очень большой участок суши, окружённыё водой. На Земле ШЕСТЬ материков ( континентов) : Австралия, Антарктида, Африка, ЕвроАзия, Северная Америка, Южная Америка. ОСТРОВ- участок суши ( обычно естественного происхождения ) , окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива. От Материка ОСТРОВ отличается меньшими размерами. Самый большой остров - Гренландия площадью 2 175 тысяч квадратных километров.
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