Чем отличается строение клеток одноклеточных водорослей от строения клеток мног??клеточных растений

Биология
Чем отличается строение клеток одноклеточных водорослей от строения клеток мног??клеточных растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количеством клеток, размножением, циклом развития)
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