Чем отличается овраг от балки? пожалуйста срочно!!!!!

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Чем отличается овраг от балки? пожалуйста срочно!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балка- Четырехгранное бревно.Овраги образуются по склонам, откосам; вешние воды исподволь размывают небольшие ложбинки.
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