Чем отличаются северные реки края от южных?Почему?
Окружающий мир
Чем отличаются северные реки края от южных?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные условия Африки весьма своеобразны. Этот континент расположен почти равными частями в северном и южном полушариях, причем лежат они преимущественно в тропических широтах. Береговая линия Африки развита слабо, море неглубоко врезается в материк, свыше 20% суши удалено от морского берега более чем на 1000 км. По рельефу Африка представляет собой обширнейшее плоскогорье с приподнятыми краями, высотами, нарастающими с севера на юг, и впадинами в центре (например, бассейн р. Конго). Крупнейшие реки — Нил, Нигер, Конго, Замбези и др.— берут начало па внутренних склонах краевых возвышенностей, а затем совершают сложный путь но материку, прежде чем прорваться сквозь его высокие окраины к морю. Реки Африки отличаются крайне неустойчивым водным режимом, порожисты и мало пригодны для судоходства. Крупнейшие озера - Виктория, Танганьика, Ньяса — находятся в восточной, а озеро Чад — в центральной части материка. Но сочетанию природных условий Африку можно разделить на несколько зон. В ее центральной и западной экваториальной частях, вдоль северного побережья Гвинейского залива и во впадине Конго господствуют тропические вечнозелёные леса (гилеи). Севернее и южнее гилей произрастают «муссонные» леса, сбрасывающие в сухое время года листву. Эти леса переходят в саванну, составляющую около 30% площади Африки. Значительную часть материка занимают полупустыни и типичные пустыни: в Северной Африке это пустыня Сахара, в Южной Африке — полупустыни Калахари и Намиб.Побережье Срединмного моря и юг материка — Капская область входят в зону субтропиков. Природные условия Африки благоприятствуют занятию сельским хозяйством. Африка является родиной банана, ямсового корня, земляного ореха (арахиса), земляных бобов, африканского проса (сорго), эфиопского хлеба (тэффа), кофейного дерева, масличной и финиковой пальм, каучуконосной лианы (ландольфии). В жарком климате на орошаемых почвах выращивается хлопок (долина и дельта Нила). В тропической Западной Африке культивируется какао, завезенный из Южной Америки. В Северной Африке большую ценность представляет пробковый дуб. На побережье Восточной Африки распространена кокосовая пальма. Громадные площади, занятые травянистыми саваннами, служат естественной базой для скотоводства. Африка богата и полезными ископаемыми. Она занимает первое место в мире по запасам золота, хромитов, алмазов и одно из первых мест по запасам марганца, кобальта, олова, урана, платины. Есть здесь каменный уголь, нефть, железные руды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Алгебра
Математика