Чем отличаются северные реки края от южных?Почему?

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Природные условия Африки весьма своеобразны. Этот континент расположен почти равными частями в северном и южном полушариях, причем лежат они преимущественно в тропических широтах. Береговая линия Африки развита слабо, море неглубоко врезается в материк, свыше 20% суши удалено от морского берега более чем на 1000 км. По рельефу Африка представляет собой обширнейшее плоскогорье с приподнятыми краями, высотами, нарастающими с севера на юг, и впадинами в центре (например, бассейн р. Конго). Крупнейшие реки — Нил, Нигер, Конго, Замбези и др.— берут начало па внутренних склонах краевых возвышен­ностей, а затем совершают сложный путь но материку, прежде чем про­рваться сквозь его высокие окраины к морю. Реки Африки отличаются крайне неустойчивым водным режимом, порожисты и мало пригодны для судоходства. Крупнейшие озера - Виктория, Танганьика, Ньяса — нахо­дятся в восточной, а озеро Чад — в центральной части материка. Но сочетанию природных условий Африку можно разделить на не­сколько зон. В ее центральной и западной экваториальной частях, вдоль северного побережья Гвинейского залива и во впадине Конго господствуют тропические вечнозелёные леса (гилеи). Севернее и южнее гилей про­израстают «муссонные» леса, сбрасывающие в сухое время года листву. Эти леса переходят в саванну, составляющую около 30% площади Аф­рики. Значительную часть материка занимают полупустыни и типичные пустыни: в Северной Африке это пустыня Сахара, в Южной Африке — полупустыни Калахари и Намиб.Побережье Срединмного моря и юг материка — Капская область вхо­дят в зону субтропиков. Природные условия Африки благоприятствуют занятию сельским хо­зяйством. Африка является родиной банана, ямсового корня, земляного ореха (арахиса), земляных бобов, африканского проса (сорго), эфиоп­ского хлеба (тэффа), кофейного дерева, масличной и финиковой пальм, каучуконосной лианы (ландольфии). В жарком климате на орошаемых почвах выращивается хлопок (долина и дельта Нила). В тропической Западной Африке культивируется какао, завезенный из Южной Аме­рики. В Северной Африке большую ценность представляет пробковый дуб. На побережье Восточной Африки распространена кокосовая пальма. Гро­мадные площади, занятые травянистыми саваннами, служат естественной базой для скотоводства. Африка богата и полезными ископаемыми. Она занимает первое место в мире по запасам золота, хромитов, алмазов и одно из первых мест по запасам марганца, кобальта, олова, урана, пла­тины. Есть здесь каменный уголь, нефть, железные руды.