Чем отличаются типы простых соцветий

Гость: Гость:

Соцветия (и простые, и сложные) различаются расположением цветов на оси побега. Простые соцветия: 1. Кисть. Цветки расположены на цветоножках на удлиненной оси. 2. Колос. Цветки сидячие на удлиненной оси. 3. Початок. Цветки сидячие, как у колоса, но ось широкая и мягкая; ось так же удлиненная. 4. Головка. Цветки сидячие на укороченной оси (можно представить себе сплющенный колос - это и будет головка) 5. Корзинка. Цветки сидячие, а ось превращена в "блюдце" - ось сплющенная. 6. Зонтик. Цветки расположены на одном уровне в результате одинаковой длины цветоножек. 7. Щиток. Цветки расположены на разных уровнях (но не сильно) в результате разной длины цветоножек.