Чем отличаются англиские школы от русских помогите плизз

Английский язык
Чем отличаются англиские школы от русских помогите плизз
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Гость:
в английских школах говорят больше всего на английском языке
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