Чем полезны пауки и чем вредны

Биология
Чем полезны пауки и чем вредны
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Автор: Гость
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Гость:
Пауков едят некотырые птицы,а из ядовитых делают иногда лекарства
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