Дядя Степа и Человек Рассеянный в полдень вместе направились от улицы Бассейной к кинотеатру на заставе Ильича. На половине пути Человек Рассеянный вспомнил, что забыл перчатки, и вернулся за ними домой. В результате Дядя Степа...

Математика

Дядя Степа и Человек Рассеянный в полдень вместе направились от улицы Бассейной к кинотеатру на заставе Ильича. На половине пути Человек Рассеянный вспомнил, что забыл перчатки, и вернулся за ними домой. В результате Дядя Степа пришел в кинотеатр за 5 минут до начала сеанса, а Человек Рассеянный опоздал на 10 минут. Известно, что оба они шли с постоянными одинаковыми скоростями. В какое время начинался сеанс в кинотеатре? А) 12:40 Б)12: 30 В) 13:00 Г) 12:20 Д) 12:00

Автор: Гость