Дядя Степа и Человек Рассеянный в полдень вместе направились от улицы Бассейной к кинотеатру на заставе Ильича. На половине пути Человек Рассеянный вспомнил, что забыл перчатки, и вернулся за ними домой. В результате Дядя Степа...
Математика
Дядя Степа и Человек Рассеянный в полдень вместе направились от улицы Бассейной к кинотеатру на заставе Ильича. На половине пути Человек Рассеянный вспомнил, что забыл перчатки, и вернулся за ними домой. В результате Дядя Степа пришел в кинотеатр за 5 минут до начала сеанса, а Человек Рассеянный опоздал на 10 минут. Известно, что оба они шли с постоянными одинаковыми скоростями. В какое время начинался сеанс в кинотеатре? А) 12:40 Б)12: 30 В) 13:00 Г) 12:20 Д) 12:00
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще вроде 12:15, что-то не понял наверное(
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Даны два числа-x и y. известно, что х+y и ху-целые. докажите,что х в восьмой степени + у в восьмой степени тоже целое
Обществознание
Литература