Чем прославились персия, ассирия и нововавилонское царство
История
Чем прославились персия, ассирия и нововавилонское царство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Персия прославилась могуществе не остью империи Ассирия прославилась самой крупной державой (в скоре разволилась) Нововавилонское царство прославилось Зиккуратами, воротами Иштвар и Висячими садами
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