Чем различаются понятия человек , индивидуальность,личность? каковы условия форм??рования личности?
Обществознание
Чем различаются понятия человек , индивидуальность,личность? каковы условия форм??рования личности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Челове самостоятельный личность не может сама но это тоже человек
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