Чем вас привлекла картина Рериха Заморские гости?напишите пожалуйста чем понравилась картина.

Гость: Гость:

Картина Н.Рериха «Заморские гости» написана в 1901 году. За два года до этого художник совершил путешествие по великому водному пути к Новгороду. Путешествие поразило художника. Он представлял, как по этому пути много лет назад приплывали на славянскую землю варяги, как новгородцы отправлялись в походы, как рассекали водную ладь струги новгородского купца Садко. Понравилась своей красочностью, у автора отлично получилось передать настроение.