Чем вас привлекла картина Рериха Заморские гости?напишите пожалуйста чем понравилась картина.

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Чем вас привлекла картина Рериха Заморские гости?напишите пожалуйста чем понравилась картина.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина Н.Рериха «Заморские гости» написана в 1901 году. За два года до этого художник совершил путешествие по великому водному пути к Новгороду. Путешествие поразило художника. Он представлял, как по этому пути много лет назад приплывали на славянскую землю варяги, как новгородцы отправлялись в походы, как рассекали водную ладь струги новгородского купца Садко. Понравилась своей красочностью, у автора отлично получилось передать настроение.
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