Решити пожалуйста срочна прошуукуу

Алгебра
Решити пожалуйста срочна прошуукуу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3^ у^2-у-6>0 кв урав.
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