Чем вы можете объяснить экономическое отставание России от ведущих европейских стран в начале 17 в
История
Чем вы можете объяснить экономическое отставание России от ведущих европейских стран в начале 17 в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале 17 века Россия переживала сложнейший всесторонний кризис, который в последствии вылился в Смуту. Забегая вперед, следует отметить, что одной из причин Смуты была Опричнина, которая так же считается временем утраченных возможностей на ряду с самой Смутой. Не забываем об отставании, которое так и не было преодолено, вызванное монголо-татарским игом. причины отставания: 1) голод 1603 гг. 2) разорение большой площади земель в результате опричнины и их запустение 3) прикрепление крестьян к земле ("заповедные лета", "урочные лета") 4) ведущая отрасль экономики - сельское хозяйство, ведущееся экстенсивными методами. 5) становление и дальнейшее укрепление феодально-крепостнических отношений. В Европе в это время появлятся и развиваются мануфактурное производство, капиталистические отношения, формируется новая идеология, соответствующая капитализму, зарождается буржуазия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия 8-9 класс задача , срочно, пожалуйста помогите!!!! Определите объём водорода, ??оторый выделиться при реакции железа с 200мл раствора HCL ,...