Чему равен периметр равностороннего треугольника, если этот периметр в 4 раза бол??ше периметра квадрата со стороной 4см 5мм?. СРОООООООООЧНО!!!!!

Математика

Чему равен периметр равностороннего треугольника, если этот периметр в 4 раза бол??ше периметра квадрата со стороной 4см 5мм?. СРОООООООООЧНО!!!!!

Автор: Гость