Чему равен периметр равностороннего треугольника, если этот периметр в 4 раза бол??ше периметра квадрата со стороной 4см 5мм?. СРОООООООООЧНО!!!!!
Математика
Чему равен периметр равностороннего треугольника, если этот периметр в 4 раза бол??ше периметра квадрата со стороной 4см 5мм?. СРОООООООООЧНО!!!!!
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