Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?

Математика

Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?

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