Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?
Математика
Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем за x площадь прямоугольника а) 38 x = 72 х = 72 38 = 72 * 83 = 192 площадь прямоугольника б) 72 * 76 = 84 площадь прямоугольника
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