Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?

Математика
Чему равна площадь прямоугольника, если: а) ⅜ его площади равны 72 см²; б)6/7 его площ??ди равны 72 см²?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возьмем за x площадь прямоугольника а) 38 x = 72      х = 72  38   = 72 * 83   = 192  площадь прямоугольника   б) 72 * 76 = 84   площадь прямоугольника   
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