РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А3 И А4 СРОЧНО

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A3. (4x-1)(x+3)=x^2-4x-3 Раскроем скобки и всё перенесём в левую часть уравнения 4x^2+12x-x-3-x^2+4x+3=0 Приведём подобные члены 3 x^2 +15x = 0 вынесем за скобку общий множитель 3 х : 3 x (x+5)=0 / Произведение = 0 , если хотя бы один из множителей = 0. x=0 или x+5=0 x=-5 Ответ : 4) А 4. Найти дискриминант уравнения 2 x^2 +7x+5=0 Формула дискриминанта : D=b^2-4* a* c =7^2-4*2*5=49-40=9 Ответ : 4)