РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А3 И А4 СРОЧНО

Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А3 И А4 СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A3.    (4x-1)(x+3)=x^2-4x-3    Раскроем скобки  и всё перенесём в левую часть уравнения 4x^2+12x-x-3-x^2+4x+3=0    Приведём подобные члены 3 x^2 +15x = 0    вынесем за скобку общий множитель  3 х : 3 x (x+5)=0 /  Произведение  = 0 , если хотя бы один из множителей = 0. x=0   или   x+5=0  x=-5                          Ответ : 4) А 4.     Найти  дискриминант  уравнения  2 x^2 +7x+5=0          Формула  дискриминанта : D=b^2-4* a* c =7^2-4*2*5=49-40=9                                                               Ответ :  4)                                                               
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