В арифметической прогрессии an известен а1=-1.2 ; d=3 найдите: а) а4,б)а8,в) а21
Алгебра
В арифметической прогрессии an известен а1=-1.2 ; d=3 найдите: а) а4,б)а8,в) а21
Ответ(ы):
Гость:
Формула : аn-a1+d(n-1) a4=a1+3d=1.2+3*3=1.2+9=10.2 a8=a1+7d=1.2+7*3=1.2+21=22.2 a21=a1+20d=1.2+20*3=1.2+60=60.1
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