Гроздья рябины на солнце горят. укажите над словами части речи. подчеркните осно??у предложения. каким членом предложения является каждое имя существительное.

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Гроздья рябины на солнце горят. укажите над словами части речи. подчеркните осно??у предложения. каким членом предложения является каждое имя существительное.

Автор: Гость