Гроздья рябины на солнце горят. укажите над словами части речи. подчеркните осно??у предложения. каким членом предложения является каждое имя существительное.
Русский язык
Гроздья рябины на солнце горят. укажите над словами части речи. подчеркните осно??у предложения. каким членом предложения является каждое имя существительное.
Ответ(ы):
Гость:
ГРОЗДЬЯ-сущ, рябины-сущ, на-предлог,солнце-сущ,горят-глагол
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