Привет всем!:) Помогите с заданием по математике. Найди число,которое при делени?? на 17 дает в неполном частном число 3002 ,а в остатке 8.Выполни деление найденного числа на число 17 столбиком,используя сокращенную форму зап...
Математика
Привет всем!:) Помогите с заданием по математике. Найди число,которое при делени?? на 17 дает в неполном частном число 3002 ,а в остатке 8.Выполни деление найденного числа на число 17 столбиком,используя сокращенную форму записи. Прошу,сделайте деление столбиком!:( Даю 20 баллов
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