Привет всем!:) Помогите с заданием по математике. Найди число,которое при делени?? на 17 дает в неполном частном число 3002 ,а в остатке 8.Выполни деление найденного числа на число 17 столбиком,используя сокращенную форму зап...

Математика

Привет всем!:) Помогите с заданием по математике. Найди число,которое при делени?? на 17 дает в неполном частном число 3002 ,а в остатке 8.Выполни деление найденного числа на число 17 столбиком,используя сокращенную форму записи. Прошу,сделайте деление столбиком!:( Даю 20 баллов

Автор: Гость