Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.

Математика
Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.
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Ответ: 10969  или 15.800 ( не уверена)))
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