Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.

Математика

Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.

Автор: Гость