Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.
Математика
Какие числа можно подставить вместо буквы неравенство х больше числа 10 967 чтобы получилось верное высказывание? ответы выбери : 10.000, 10 969. 15 800, 9 999.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 10969 или 15.800 ( не уверена)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В каком из перечисленных регионов России средняя температура воздуха в июле сама?? высокая? 1. Республика Калмыкия 2. Ямало-Ненецкий АО 3. М...