Помогите пожалуйста очень срочно номер 811 (1,2) заранее спасибо большое♥♥♥

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 811 (1,2) заранее спасибо большое♥♥♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Сторон у куба 4. P=18 (целых) 2/5. Разделим 18(цел.) 2/5 : 4 = 4 (цел.) 3/5 2.Ребер у куба 12. Следовательно, длина одного ребра находится делением суммы длин всех ребер на 12 69:12= 5 целых и 9/12=5 и 3/4
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