В этой тетрадке работа 6,помогите пожалуйста очень нужно,срочно
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В этой тетрадке работа 6,помогите пожалуйста очень нужно,срочно
Ответ(ы):
Гость:
3)зОлотая(пров.сл. зОлото) жЁлтыми(пров.сл. жЕлтеть) 4)БереЗ(пров.сл береЗы) А1.-3 А2-4 А3-2(Повествование с элементами описания) А4-1 А5-2
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