2 целых одна девятая - 1 целая одна третья = Срочно надо!!! В зарание спасибо!!!

Математика
2 целых одна девятая - 1 целая одна третья = Срочно надо!!! В зарание спасибо!!!
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