Помогите ответить на вопросы , тихий Дон книга первая , 1) расскажите об истории рождения поетелея мелихова . Как отнесься хутор и семья мелихова к турчанке . Отчего умерла мать мелехова .2) какие отношения между отцом и Григор...
Литература
Помогите ответить на вопросы , тихий Дон книга первая , 1) расскажите об истории рождения поетелея мелихова . Как отнесься хутор и семья мелихова к турчанке . Отчего умерла мать мелехова .2) какие отношения между отцом и Григорием мелиховым ( сцена покоса рыбалки) 3) расскажите о юности аксиньи Осиаховой 4) расскажите о рождении любви между Григорием и аксиньей 5) дайте портретную характеристику Григорию и аксиньи . Чем отличались они от на сельчан
Ответ(ы):
Гость:
1) Пантелей Мелихов родился от союза казака и женщины турецкого происхождения (не знаю как правильно назвать). Отец его привез свою жену на хутор, никому она не нравилась. А сам Прокофий( отец Пантелея) старался ее не показывать. Затем, на хуторе пошли слухи, что жена Прокофия- ведьма, и решили ее проучить. В общем, они пришли к ним в дом, держали мужа, а жену избивали. Она умерла вечером того же дня, а недоношенного ребенка взялаа к себе мать Прокофия . Так появился на свет Пантелей( 1 и 2 страница 1 книги, 1 тома) 2) Сцена покоса и рыбалки, отншения уних дружные, семейные ( это тоже где-то в начале, уже точно не помню. Но семья дружная, если косить, то вместе , если рыбачить-то тем более 3) Аксинья жила на другом берегу Дона, семья была простая: отец, мать, брат и она. Она была красавицей,работала, трудилась, но однажды- ее отец увез (уже не помню куда) и изнасиловал, сказав, что если она расскажет об этом клму-нибудь,то он ее убьет, аесли молчать будет, привезет ей подарки. Она все рассказала матери и брату- они пошли на него, избили-в итоге, отец умер, а Аксинью выдали замуж за Степана.( Кстати, когда ее выдали замуж- жизнь у нее тоже не складывалась. Муж ее бил и так, чтобы синяки были на спине, груди, чтобы из людей никто не увидел. Детей она рожала, но только они до года не доживали. Так что судьба у нее далеко не сладкая.) 4) Рождение любви начинается прямо с первых страниц, когда она идет за водой, а Гришка за ней ухлестывает, Аксинья часто заигрывала с Григорием. Потом, когда они пошли на совместную рыбалку- позвали Аксинью с собой, и там уже Гришка начинал приставать к ней, она вроде как сопротивлялась, а потом они стали так скажем "встречаться". Потом когда слухи пошли по хутору- вмешался Пантелей, сказав Аксинье, что она замужняя женщина, вот пусть и живет со своим мужем. Затем Степан( муж Ксюши) будет избивать ее у всех на глазах, туда вмешаются Гришка и Петро(его брат). После Пантелей женит Григория на Наталье, чтобы он больше не смел ходить к Аксинье( ну там, конечно же, так не будет, они потом вместе уйдут из дому) 5) Аксинье присуще внешняя и внутренняя красота. Аксинья смело и открыто восстает против рабского, приниженного положения женщины, против патриархальной морали.Одним из постоянных определений человеческой сущности Аксиньи, ее борьбы за счастье становится в романе эпитет «гордая». У Аксиньи «гордое» лицо, презирая хуторские сплетни, она «гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову». Гришка же настоящий казак, сильный, молодой, (в книге не раз упоминается про турецкую кровь, что течет в его жилах) В Григории Мелехове автор подчеркивает, прежде всего, родовые черты Мелеховых: «на полголовы выше Петра», «вислый коршунячий нос», «подсиненные миндалины горячих глаз», «сутулится». Наследуя черты внешности отца и деда, Григорий как бы наследует и особенности мелеховского характера: прямодушие, горячность, храбрость. Отличались, наверное, тем, что сквозь все преграды они жили, любили друг друга. И несмотря на все запреты и неблагосклонность жителей, они все равно оставались вместе. ( Честно, здесь сомневаюсь, посмотри еще в интернете) Кстати, на все эти вопросы, описания и так далее-можно найти все в первых 3-4 главах 1 книги. Ну,или на крайняк-посмотри фильм.
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