В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?

Математика

В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?

Автор: Гость