В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?

Математика
В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
54:6=9 кг напряли за один час 9*8=72кг напряли за второй день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите ответить на вопросы , тихий Дон книга первая , 1) расскажите об истории рождения поетелея мелихова . Как отнесься хутор и семья мелихова к...
Ответить
Русский язык
Даны глаголы в форме настоящего времени ( несовершенный вид ) и будущего времени (совершенный вид ). Образуй форму повелительного наклонения единст...
Ответить
Физика
Вычислите давление воды на дно одной из глубочайших морских впадин глубина котор??й 1000 900 метров плотность морской воды 1030 кг на метр в кубе
Ответить
Математика
Деление с остатком 142:20
Ответить
Математика
Помидоров собрали на 456 кг меньше чем огурцов. Сколько кг огурцов собрали,если их масса в 4 раза больше,чем помидоров
Ответить