В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?
Математика
В первый день за 6 ч напряли 54 кг пряжи. Во второй день работали 8 ч с такой же скоростью . Сколько пряжи напряли во второй день?
Ответ(ы):
Гость:
54:6=9 кг напряли за один час 9*8=72кг напряли за второй день
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