На сколько примерно процентов число 658 меньше 759 1)13,3 2)16,0 3)10,7 4)6,7 5)2,7
Математика
На сколько примерно процентов число 658 меньше 759 1)13,3 2)16,0 3)10,7 4)6,7 5)2,7
Ответ(ы):
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Ответ 1) на 13,3 % примерно
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