На сколько примерно процентов число 658 меньше 759 1)13,3 2)16,0 3)10,7 4)6,7 5)2,7

Математика

На сколько примерно процентов число 658 меньше 759 1)13,3 2)16,0 3)10,7 4)6,7 5)2,7

Автор: Гость