Как понять выражение пушкин пожирал все книги

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Как понять выражение пушкин пожирал все книги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Читал без устали Как бы поглощал книги. Много читал книг
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