Вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.сколько весит морской окунь, если известно, что один речной и два морских весят вместе 10кг?

Математика

Вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.сколько весит морской окунь, если известно, что один речной и два морских весят вместе 10кг?

Автор: Гость