Вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.сколько весит морской окунь, если известно, что один речной и два морских весят вместе 10кг?

Математика
Вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.сколько весит морской окунь, если известно, что один речной и два морских весят вместе 10кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Речной окунь - р морской окунь - m по условию задачи: 9р=2m р+2m=10 заменяем 2m на 9р во втором уравнении: р+9р=10 р=1 m=9р/2=4,5 речной окунь  весит 1кг, а морской, соответственно, - 4,5кг
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