Какое словосочетание к слову тягач

Математика
Какое словосочетание к слову тягач
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Седельные тягачи вот тако вот
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